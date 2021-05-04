فرنسا: طلبية مصر لـ"رافال" تعزز الشراكة الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت فرنسا، الثلاثاء، أن طلبية مصر لمقاتلات رافال "تعزز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن طلبية القاهرة لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال "تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر".



وأكدت، في بيان، أن "هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما".

من جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "أرحب ببيع 30 رافال لمصر الشريك الاستراتيجي".

وأضافت: "هذا النجاح في التصدير أمر حاسم لسيادتنا والحفاظ على 7000 فرصة عمل صناعية في فرنسا لمدة 3 سنوات".

وتابعت أن "رافال تظهر مرة أخرى تميزها التكنولوجي والتشغيلي".

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع المصرية توقيع عقد مع فرنسا لتوريد 30 طائرة من طراز رافال، على أن يتم تمويل العقد من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وفي وقت سابق، كشف موقع استقصائي أن باريس وافقت على أن تبيع للقاهرة 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، قائلا إن الصفقة قد تتم بحلول الثلاثاء.

وسبق أن أبرمت مصر وفرنسا في 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.