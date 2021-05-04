وفاة المسؤولة الثانية بسفارة سويسرا في طهران.. ظروف لم تتضح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء وفاة دبلوماسية بارزة في السفارة السويسرية بطهران.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الدبلوماسية توفيت إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة، لكن ملابسات وظروف الحادثة لم تتضح.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.



وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مراسلها إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى.



ولم يورد أي من التقريرين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.

من جابنه، قال موقع "سويس إنفو" إن وزارة الخارجية السويسرية لم تنف أو تؤكد وفاة الدبلوماسية، وأنه لا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن الظروف المحيطة بوفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

