شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 7534 إصابة جديدة بـ«كورونا» وإعطاء 30.1 مليون جرعة لقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-وام

أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، تسجيل 315 حالة وفاة و7534 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكر معهد «روبرت كوخ» الألماني أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و433 ألفاً و516 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 83 ألفاً و591 شخصاً.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء أنه تم إعطاء 30.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في ألمانيا حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه وبحسب البيانات المعلنة، يقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 831 ألفاً و910 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.