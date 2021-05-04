ميانمار.. مقتل خمسة أشخاص بينهم برلماني معزول في انفجار طرد ملغوم

ميانمار- رويترز

قتل خمسة أشخاص، الثلاثاء، بينهم برلماني معزول وثلاثة من ضباط الشرطة كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري الميانماري، إثر انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم -واحد على الأقل- في ميانمار، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

ومنذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي الحائزة جائزة «نوبل»، شهدت ميانمار عدداً متزايداً من التفجيرات الصغيرة في مناطق سكنية استهدفت أحياناً مكاتب حكومية أو منشآت عسكرية.

أفاد تقرير لموقع «ميانمار ناو» الإخباري، نقلاً عن أحد السكان، بأن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار في حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين. وبحسب التقرير فقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية مما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي، إضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد السكان.