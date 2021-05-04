شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في الهند تتجاوز 20 مليوناً.. والمعارضة تدعو للعزل العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي- رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد تجاوز 20 مليوناً بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات عن 3449 لتصل إلى 222408.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً على أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

ودعا زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، إلى العزل العام والإغلاق، مع الزيادة القياسية بإصابات «كورونا». وقال غاندي النائب في البرلمان عن حزب «المؤتمر» على «تويتر»: «السبيل الوحيد لوقف انتشار الكورونا الآن هو الإغلاق التام.. إن تقاعس حكومة الهند عن التحرك يقتل الكثير من الأبرياء». وتعزف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن فرض العزل العام والإغلاق خشية التداعيات الاقتصادية، لكن بعض الولايات فرضت قيوداً اجتماعية خاصة بها.