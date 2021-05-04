شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوقف سلسلة الانخفاض مع ترقب بيانات اقتصادية وأثرها في أسعار الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول الدولار للصعود في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، ليوقف سلسلة انخفاض استمرت شهراً، إذ يعكف المستثمرون على معرفة ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي الأمريكي الكبير قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وذلك مع ترقبهم بيانات اقتصادية تالية وخطابات بشأن السياسة لاستقاء مؤشرات.

وارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.2 في المئة مقابل الين واليورو والجنيه الاسترليني في تعاملات جاءت محدودة بسبب عطلة في كل من الصين واليابان، وصعد أكثر قليلاً مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للتجارة، بينما ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.2 في المئة إلى 91.151.

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 2.2036 دولار، في حين بلغ الدولار 109.29 ين، وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.7740 دولار وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 في المئة إلى 0.7171 دولار.

كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قد تراجعت أمس الاثنين بعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وتأكيد من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز على أن التعافي حتى الآن «ليس قريبا بما فيه الكفاية» للدفع في اتجاه تشديد السياسة النقدية.

من ناحية أخر، تتصدر اجتماعات لبنوك مركزية الاهتمامات، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي بعد قرار غير متوقع من بنك الاحتياطي الاسترالي اليوم الإبقاء على السياسة من دون تغيير، لكن البنك حدّث بعض التوقعات الاقتصادية الرئيسية، ومن المقرر أن يصدر توقعات أكثر تفصيلاً يوم الجمعة المقبل.

وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3870 دولار، إذ إن اجتماعاً لبنك إنجلترا المركزي يوم الخميس هو الحدث الرئيسي في متابعات المتعاملين.

وفي سوق العملات المشفرة، تقدمت إثر يوم إلى ذروة جديدة، واقتربت هذه المرة من مستوى 3500 دولار، إذ يدفع المضاربون أسواق العملات المشفرة، التي تشهد فورة، إلى الارتفاع، وكانت في أحدث تعاملات عند 3373 دولاراً.

(رويترز)