شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل عن ذروة شهرين وقوة الدولار تحد من جاذبيته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود إلى رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1786.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط عند 1797.75 دولار يوم الإثنين،

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1785.50 دولار.

وقال هاريش في. رئيس بحوث السلع في جيوجيت فايننشال سيرفسيز «السبب الرئيسي للتصحيح الطفيف قوة الدولار»، مضيفاً أن حفاظ الدولار عل قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المئة، ما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس أن أداء الاقتصاد الامريكي أفضل ولكن «لم يتجاوز الخطر بعد».

ويريد البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي في المستقبل القريب، لكن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي أثارت تكهنات بالتراجع عن دعم الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.

الفائدة الأعلى ترفع أسعار تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً ، وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2973.29 دولار للأوقية بعدما صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة،

ونزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 26.79 دولار بعدما سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ الأول من مارس/ آذار الماضي، بينما استقر البلاديوم عند 1230.49 دولار.

(رويترز)