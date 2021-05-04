شكرا لقرائتكم خبر عن «جائزة حمدان – اليونيسكو» تستقبل طلبـات الترشـح حتى 31 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب التسجيل للدورة السابعة من جائزتها الدولية «حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، حيث تستقبل طلبات الترشح لغاية 31 أكتوبر2021.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «منذ دورتها الأولى وحتى الآن، تمضي هذه الجائزة العالمية في دعم الجهود الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بالكوادر التعليمية وتكريم المؤسسات المميزة من كافة أنحاء العالم ، ونحث المؤسسات والمنظمات على الترشح في هذه الجائزة التي تهدف إلى دعم وتشجيع العاملين على تعزيز أداء وفاعلية المعلمين في سبيل تحقيق أهداف «التعليم للجميع» ، والتي تعد واحدة من أولويات منظمة اليونسكو». ويمكن الترشُّح للجائزة من قبل الممثِّلين لمنظمات أو مؤسسات دولية ووطنية؛ حكومية أو غير حكومية؛ إلى جانب المؤسسات التعليمية أو البحثية، والهيئات والجمعيات المحلية والوطنية والإقليمية، ويمكن لجهة الترشيح أن تكون عبارة عن إحدى حكومات الدول الأعضاء، وذلك بالتشاور مع اللجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية التابعة لها؛ والتي يتعين عليها أن تكون على شراكة رسمية مع منظمة اليونسكو، ويجوز لجهة الترشيح تسمية وترشيح ما يصل إلى خمسة مرشحين للجائزة.