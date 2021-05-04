شكرا لقرائتكم خبر عن مريض زهايمر يهرب بشفرة «مورس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدم رجل مسن مصاب بالزهايمر معرفته بشفرة مورس لفك تشفير الرقم الذي يحتاج إلى إدخاله للخروج من مركز رعاية في ولاية تينيسي الأمريكية، وهرب مع زوجته.

واختفى الزوجان لمدة 30 دقيقة تقريباً قبل أن يعثر عليهما شخص على بعد مبنيين من مركز الرعاية ويعيدهما.

وكشف المسن أنه عمل سابقاً في الجيش وتعلم كيفية فك شفرة «مورس» واستخدم تلك المعرفة لفك رمز لوحة المفاتيح الإلكترونية في الدار.

مريض زهايمر يهرب

وفرض المسؤولون غرامة 2000 دولار على مركز الرعاية نتيجة الهروب، وغيرت المنشأة جميع رموز الخروج ووعدت بتفقد المرضى بشكل متكرر

وقالت المنشأة: إنها ستمنع وقوع حوادث مماثلة من خلال التحقق من النزلاء بشكل متكرر والتأكد من أن الرجل الذي هرب سيقضي وقتاً أطول في المشي خارج المنشأة مع وجود أحد الموظفين.