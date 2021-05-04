شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تونسى يتهم حركة النهضة بنشر ثقافة التكاسل عن العمل والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم البرلماني التونسى مبروك كرشيد، حركة النهضة بنشر ثقافة التكاسل عن العمل والإنتاج، مؤكدا أن التنظيمات المسماة بالإسلامية تعتمد على التجارة السريعة لتحقيق ثروات مالية سريعة، مضيفا: "النهضة أشاعت ثقافة التواكل".

وتساءل في كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "هل نعمل 8 ساعات أو ساعات أقل من المتفق عليها أم أن العمل الحقيقي ذو القيمة تراجع؟ مؤكدا أن القوة الإنتاجية في تونس ضاعت، كما أصحب أن هناك استهتار بالعمل وساعات العمل وقيمة العمل والانضباط الإداري".

وأضاف: "ثقافة العمل تخلى عنها الشعب التونسى"، مرجعا تراجع ثقافة العمل في تونس إلى عدة عوامل أهمهم الإسلام السياسي سواء في تونس أو خارجها، مؤكدا أن ثقافة جماعات الإسلامي السياسي لا تقوم على ثقافة العمل بل على ثقافة التجارة السهلة والربح السريع والصفقات السهلة التي نشأ عليها حسن البنا وغيره من قيادات الجماعة الإرهابية.

وقال: "الإخوان في تونس لم تؤسس مؤسسة كبري واحدة منذ نشأة التنظيم"، مؤكدا أن حركة النهضة مزقت السلطة في تونس.

وتواجه حركة النهضة – إخوان تونس – ضربات قوية من المعارضة التونسية بعدما قام راشد الغنوشى بخطوة تمثل تصعيدا للأزمة بين حركة النهضة من جانب وخصومها من جانب آخر، إذ أصدر راشد الغنوشى بحكم صفته رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، قرارا بتعيين أعوان أمنيين، لحفظ النظام داخل المجل، فيما قادت عبير موسى رئيس حزب الدستوري الحر مسيرة حاشدة بالسيارات بشوارع وميادين تونسى الرئيسية، متمة راشد الغنوشى بالعمالة وخيانة تونس.