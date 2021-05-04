أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.63 جنيه للشراء، بينما ظل سعر البيع ثابتا عند 15.73 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.