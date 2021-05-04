الاتحاد الأوروبي: مناقشات مهمة حول إيران في لقاء “الدول السبع”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

أكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” اليوم أن مناقشات هامة ستجري في لندن حول إيران وكوريا الشمالية.

وأضاف: بصفتي منسقًا لاجتماعات المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، شددت على الحاجة لاغتنام هذه الفرصة (محادثات فيينا) من أجل الدفع نحو عودة الولايات المتحدة والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

يذكر أن لقاء وزراء مجموعة السبع اليوم في لندن سيكون أول اجتماع لهم يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامين، للاتفاق على ردود مشتركة حول عدد من التهديدات العالمية، إلى جانب ملف النووي الإيراني، والصين وكوريا الشمالية، وذلك بحسب “العربية”.