الرئيس الأميركي يقرر السماح بدخول 62,500 لاجئ إلى الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 9:48 صباحًا

في خطوة لطالما انتظرها اللاجئون، بعدما عمد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى قمعهم في إطار سياساته الحدودية المتشددة التي كانت في صلب برنامجه السياسي القومي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أنه سيرفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62500، بعد أن كان الحد الأقصى الذي فرضه سلفه دونالد ترامب يبلغ 15 ألفا.

وفي بيان قال بايدن إن الحد الأقصى البالغ 15 ألف شخص “لم يعكس قيم أميركا بوصفها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم”.

وتابع أن “السقف الجديد سيعزز أيضا الجهود الجارية بالفعل لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على قبول اللاجئين، حتى نتمكن من الوصول إلى هدف قبول 125000 لاجئ والذي أعتزم تحديده للسنة المالية المقبلة”، وذلك بحسب “العربية”.