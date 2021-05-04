العراق… اعتقال “ساعي بريد” تنظيم “داعش” في كركوك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

ملاحقة فلول “داعش” في العراق مستمرة، وقد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال “ساعي بريد” تنظيم “داعش” الإرهابي، في محافظة كركوك.

وفي بيان أوضحت مديرية الاستخبارات، أن اعتقال المتهم جاء بعد “عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي تبين أنه يعمل ساعيا لنقل بريد الدواعش بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة”.

وتابعت أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي تحركت نحو الهدف وألفت القبض عليه في المنطقة المذكورة”.

وأكدت أن المعتقل “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”، وذلك بحسب “السومرية”/