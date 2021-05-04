بالفيديو – قتلى وجرحى إثر انهيار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق مكسيكو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

قتل 13 شخصاً وأصيب 70 إثر انهيار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي.

وأعلنت السلطات في المكسيك أنّ 13 شخصا قتلوا وأصيب 70 عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثاً عن ناجين.