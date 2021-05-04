حكام الإمارات يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات برقية تهنئة إلى أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أندجي دودا.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة أيضاً إلى ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بالمناسبة نفسها.