دولة الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة منهجية ومتعمدة في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال صاروخ باليستي وطائرتين مفخختين، اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها مسيّرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقوا باتجاه نجران.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية، للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين ، مشيراً إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيا الحوثية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت، أول من أمس، طائرة بدون طيار مفخخة، تم إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية، كما أعلن التحالف، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط، وأشار إلى أن محاولات الميليشيا العدائية منهجية ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.