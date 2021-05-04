شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 153 مليوناً والوفيات أكثر من 3 ملايين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 153.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و344235.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 577329 32491117

الهند 218959 19925604

البرازيل 407639 14754910

فرنسا 104848 5652247

تركيا 41191 4900121

روسيا 250336 4831744

المملكة المتحدة 127540 4420201

إيطاليا 121177 4044767

إسبانيا 78216 3524077

ألمانيا 83207 3420343.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15566 1079998

34 - الأردن 8925 714173

39 - لبنان 7345 528457

40 - الإمارات 1596 525567

41 - المغرب 9032 511912

42 - السعودية 6992 420301.