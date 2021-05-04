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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 153 مليوناً والوفيات أكثر من 3 ملايين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 153.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و344235.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                      إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                            577329                             32491117

 

الهند                                           218959                              19925604

 

البرازيل                                       407639                              14754910

 

فرنسا                                        104848                               5652247

 

تركيا                                          41191                               4900121

 

روسيا                                       250336                             4831744

 

المملكة المتحدة                     127540                              4420201

 

إيطاليا                                  121177                              4044767

 

إسبانيا                                   78216                              3524077

 

ألمانيا                                  83207                               3420343.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

25 - العراق                     15566                       1079998

 

  34 - الأردن                      8925                        714173

 

39 - لبنان                      7345                            528457

 

40 - الإمارات                   1596                      525567

 

41 - المغرب                 9032                        511912

 

42 -              6992                        420301.

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