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مصر .. تسجيل 1078 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس المستجد و62 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 230 ألفا و713، والوفيات إلى 13531.

 

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 432 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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