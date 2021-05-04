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قتلى وعشرات المصابين في انهيار جسر بمكسيكو لحظة مرور قطار مترو عليه

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محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

قالت السلطات في المكسيك إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 70 عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي ليل الاثنين.

 

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

 

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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