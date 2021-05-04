قالت السلطات في المكسيك إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 70 عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي ليل الاثنين.

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وعشرات المصابين في انهيار جسر بمكسيكو لحظة مرور قطار مترو عليه والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012