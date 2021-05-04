"أرامكو" تفاجئ كورونا بنتائج قوية للربع الأول من 2021.. إليك التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أرامكو السعودية، الثلاثاء، إن ارتفاع إيرادات الربع الأول من العام الجاري بنحو 30% لتبلغ 272 مليار ريال، مدعومة بقوة سوق النفط

وأوضحت الشركة السعودية في بيان إعلان نتائجها المالية للربع الأول من 2021، المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي، أن صافي الدخل ارتفع إلى 81.44 مليار ريال سعودي (21.72 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال سعودي (16.66 مليار دولار أمريكي) عن الفترة ذاتها من عام 2020.



وارتفع صافي الدخل أيضا بالمقارنة مع 52.46 مليار ريال سعودي (13.99 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021

وقالت أرامكو إن متوسط إجمالي إنتاج النفط والغاز بلغ 11.5 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي خلال الربع الأول من 2021.

وأشارت إلى تدفقات السيولة من أنشطة التشغيل والتدفق النقدي الحر عند 26.5 مليار دولار و18.3 مليار دولار على الترتيب في الربع الأول، فيما ظلت نسبة المديونية دون تغيير عند 23% في 31 مارس 2021 مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الاول نحو 8.2 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن الشركة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الزخم الذي قدمه التعافي الاقتصادي العالمي دعم أسواق الطاقة ومرونة أرامكو التشغيلية والمالية، والمرونة لدى الموظفين ساهمت في في تحقيق أداء قوي.