شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرة تحمل 52 طنا من المواد الغذائية إلى النيجر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 52 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية النيجر، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.



وقال عامر المنهالي القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في تشاد:" تعتبر دولة الإمارات التعاون مع المجتمع الدولي أمرا في غاية الضرورة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم و الناجمة عن جائحة كوفيد-19".. مشيرا إلى أن إرسال طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى جمهورية النيجر يأتي دعما للأسر المتعففة في هذا البلد الصديق خلال الشهر الفضيل.

و أضاف:" هذه هي الطائرة الثانية التي تصل إلى النيجر من دولة الإمارات حيث تم إرسال طائرة في مايو من العام الماضي حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية استفاد منها 6 آلاف في العاملين في مجال الرعاية الصحية لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19".