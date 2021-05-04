شكرا لقرائتكم خبر عن كندا توصي بإعطاء لقاح «جونسون آند جونسون» لمن هم فوق 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوتاوا- أ.ف.ب

أوصت لجنة استشارية تابعة للحكومة الكندية، الاثنين، بإعطاء لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس «كورونا» للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً، على رغم المخاوف من حدوث تجلطات في الدم. وسمحت وزارة الصحة الكندية في آذار/مارس باستخدام اللقاح لجميع البالغين، لكن الجرعات لم يتم إعطاؤها بعد، كما لم تعط السلطات الضوء الأخضر لتوزيع الشحنة الأولى من 300 ألف جرعة بسبب مشكلات متعلقة بالجودة.

وقالت شالي ديكس من اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين في كندا إن لقاح «جونسون آند جونسون» أثبت أنه «فعّال للغاية» في الوقاية من عدوى كوفيد-19 الشديدة. لكنها أقرت بوجود حالات تجلطات في الدم مرتبطة بهذا اللقاح، مشيرة إلى 17 حالة من بين 8 ملايين شخص تلقوا اللقاح.

ووفقاً لإحصاءات، فإنه يتم استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» في 17 دولة، بما في ذلك فرنسا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبولندا.

وأعلنت الدنمارك، الاثنين، أنها لن تستخدم لقاح «جونسون آند جونسون» في حملتها الوطنية للتطعيم، مشيرة إلى مخاوف من أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وتعاقدت كندا لاستلام 10 ملايين جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» مع خيار طلب 28 مليون جرعة إضافية.

والجمعة، أعلنت أنها تتحفظ على الدفعة الأولى التي تسلمتها والمكونة من 300 ألف جرعة لإجراء مزيد من فحوص ضمان الجودة.