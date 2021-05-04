إصابات «كورونا» في الهند تتجاوز 20 مليوناً

نيودلهي- رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد تجاوز 20 مليوناً بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات عن 3449 لتصل إلى 222408.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً على أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.