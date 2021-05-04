شكرا لقرائتكم خبر عن (بالفيديو) عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر مترو بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي-رويترز، أ.ف.ب

لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 70 آخرون عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق (مترو) العاصمة مكسيكو سيتي ليل الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات المكسيكية. وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثاً عن ناجين. وانهار جسر قطار المترو المعلّق أثناء مرور قطار عليه.