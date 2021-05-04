شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج للأعضاء لمدة ثلاثة أيام، وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه سيتم مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للزملاء الأعضاء بالجمعية العمومية لمدة ثلاثة أيام تعويضا عن فترة الإجازات، حيث كان مقررا غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج يوم الأحد من هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض الأيام الثلاثة، حيث سيتم مد الاشتراك حتى الخميس المقبل كموعد أخير.

وناشد محمد شبانة الزملاء الذين يرغبون فى الاشتراك بالتوجه إلى مقر النقابة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس لإنهاء كافة الإجراءات.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن فتح باب الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، تبدأ من الأحد المقبل 25 إبريل، وحتى الأحد الذى يليه، مضيفا أنه فى ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك فى مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين فى الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.