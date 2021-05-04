شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. فيتنام تعلن إغلاق المدارس في العاصمة هانوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الفيتنامية عن إغلاق المدارس في هانوي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أول موجة من انتقال عدوى كوفيد19- مجتمعيا منذ أكثر من شهر.

وذكرت سلطات هانوى فى بيان، أن حوالى مليوني طالب فى العاصمة الفيتنامية سينتقلون من الدراسة في الفصول إلى التعلم الافتراضي، بعد تأكيد 34 حالة انتقال مجتمعي للفيروس في البلاد منذ يوم الخميس.

ويوم الجمعة، صدرت أوامر بإغلاق حانات هانوى وصالات الكاريوكي والنوادي وغرف ألعاب الانترنت، فيما أكدت فيتنام انتقال العدوى المجتمعية لـ "كوفيد - 19" في هانوى ومدينة هو شى مينه إلى جانب مقاطعات ها نام وفينه فوك وين باى وهونج ين بشمال البلاد.

وترتبط هذه الحالات برجل 27/ عاما/ عاد إلى فيتنام قادما من اليابان، يوم 7 نيسان/أبريل وخبير صينى دخل البلاد للعمل، وثبتت إصابتهما بعد إنهاء حجر صحى إجبارى دام أسبوعين، فيما يقوم مسؤولو الصحة الفيتناميون حاليا بتعقب المخالطين واختبارهم في جميع أنحاء البلاد.