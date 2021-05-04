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إصابات كورونا الجديدة في الهند تتجاوز 357 ألف حالة

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 20 مليونا بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات 3449 لتصل إلى 222408.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة، وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب، إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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