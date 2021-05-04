شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90714 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثالث من مايو أيار ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 20 إصابة ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90714، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.