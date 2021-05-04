مقتل 5 بينهم برلماني معزول و3 ضباط في انفجار طرد بميانمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 أشخاص بينهم برلماني معزول و3 من ضباط الشرطة انضموا للعصيان المدني، في انفجار طرد ملغوم بميانمار.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أن انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل في ميانمار أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم برلماني معزول وثلاثة ضباط الشرطة، كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري.

ومنذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، شهدت ميانمار عددا متزايدا من التفجيرات الصغيرة في مناطق سكنية استهدفت أحيانا مكاتب حكومية أو منشآت عسكرية.

وأفاد تقرير لموقع ميانمار ناو الإخباري نقلا عن أحد السكان، بأن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية بالجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار مساء أمس الإثنين.

وبحسب التقرير، فقد وقعت 3 انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية، مما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد السكان.