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مصر .. تسجيل 1078 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس المستجد و62 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 230 ألفا و713، والوفيات إلى 13531.

 

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 432 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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