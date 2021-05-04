مقتل 12 شخصا شمال شرقي نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 12 شخصا، بينهم 7 عسكريين في هجوم إرهابي، اليوم الثلاثاء، بشمال شرقي نيجيريا.



وقالت 4 مصادر لرويترز إن عناصر إرهابية قتلت أكثر من 12 شخصا، بينهم سبعة جنود في هجوم بشمال شرق نيجيريا، وتحديدا في منطقة أجيري بولاية بورنو.

وأكدت المصادر أن المهاجمين قتلوا أيضا 6 مدنيين وأحرقوا عددا من المباني السكنية، واستولوا على مقتنيات ثمينة.

وقال الجيش النيجيري في بيان، إن القوات صدت الهجوم، لكن العناصر الإرهابية قتلت بعض السكان واثنين من العسكريين.

وتصاعدت الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر الأخيرة، حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.