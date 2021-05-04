إغلاق المدارس في العاصمة الفيتنامية بسبب تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

أعلنت السلطات الفيتنامية عن إغلاق المدارس في هانوي اعتبارا من اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أول موجة من انتقال عدوى كوفيد-19 مجتمعيا منذ أكثر من شهر.

وذكرت سلطات هانوى فى بيان أن حوالى مليوني طالب فى العاصمة الفيتنامية سينتقلون من الدراسة في الفصول إلى التعلم الافتراضي بعد تأكيد 34 حالة انتقال مجتمعي للفيروس في البلاد منذ يوم الخميس .

ويوم الجمعة، صدرت أوامر بإغلاق حانات هانوى وصالات الكاريوكي والنوادي وغرف ألعاب الانترنت .

وأكدت فيتنام انتقال العدوى المجتمعية لـ "كوفيد – 19" في هانوى ومدينة هو شى مينه إلى جانب مقاطعات ها نام وفينه فوك وين باى وهونج ين بشمال البلاد.

وترتبط هذه الحالات برجل عاد إلى فيتنام قادما من اليابان يوم 7 أبريل وخبير صينى دخل البلاد للعمل، وثبتت إصابتهما بعد انهاء حجر صحى إجبارى دام اسبوعين .

ويقوم مسؤولو الصحة الفيتناميون حاليا بتعقب المخالطين واختبارهم في جميع أنحاء البلاد .​