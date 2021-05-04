أميركا ترخص لقاح فايزر للأطفال والمراهقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّه من المتوقّع أن تسمح الولايات المتّحدة بإعطاء لقاح فايزر/بايونتك المضادّ لكوفيد-19 للأولاد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وطلبت شركة فايزر ترخيصاً طارئاً لاستخدام لقاحها للأطفال والمراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وفق ما نقلت شبكة سي ان ان عن مسؤول حكومي.

وقالت سي ان ان "سيتوجّب على إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة تغيير لوائحها الخاصّة بترخيص اللقاح في حالات الطوارئ، ولكنّ العملية يُفترض أن تكون سهلة".

واستخدام لقاح فايزر مرخّص حالياً في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر. ومن شأن توسيع نطاق التطعيم ليشمل المراهقين، أن يفتح الباب لتلقيح ملايين الأميركيّين الآخرين.