رئيسة حزب الخير التركي تنتقد أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

انتقدت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، السياسات التي يدير بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلاد، وقالت «تركيا يحكمها سيد الأوهام، بلادنا أصبحت أرض المفقودين في عهده».



وفسرت أكشنار كيف حول أردوغان ورجاله تركيا إلى أرض للمفقودين، وقالت «لقاحات كورونا التي قال إنه اشتراها اختفت، اختفى مسؤولو البلديات الذين أرسلوا ببعثات للخارج، اختفت 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، صهر أردوغان الذي كان وزيرًا للمالية اختفى، حقوق المرأة والتجار والشباب والمزارعين اختفت أيضًا».

ووجهت المرأة الحديدية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وصلة انتقادات لأردوغان، قائلة «المخادع الكبير أردوغان، لن ننسى ما جعل بلادنا تخسره، والأخطاء التي جعل أمتنا تدفع ثمنها، ومشاكلنا الحقيقية التي تجاهلها من أجل أجندات مصطنعة»، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي