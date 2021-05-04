حميدتي يعتذر للشعب السوداني عن نقص الخدمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، بالاعتذار للشعب، لنقص الخدمات خاصة المياه.

وعانت العاصمة الخرطوم خلال الأسبوعين الماضيين من أزمة حادة في مياه الشرب، إثر انقطاع في خطوط الإمداد المائي للأحياء السكنية، ما أثار استياء الشعب السوداني.

واتهم حميدتي خلال إفطار رمضاني مع قيادات إدارة أهلية بالخرطوم الإثنين، جهات لم يسميها، بالتسبب في أزمة مياه الشرب عن طريق التخريب، مؤكدا أنها تريد إفشال الفترة الانتقالية.

وأشار إلى تدني الخدمات في بلاده، قائلا حسب ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء الرسمية "نشعر بالخجل، ونعتذر للشعب السوداني لعدم توفر الخدمات".

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة، رجال الدين والطرق الصوفية، بألا يلتفتوا إلى الجوانب السياسية وأن يكونوا حكم بين الناس بعيدا عن الانحياز.

ودعا الجميع إلى عدم المساومة والتلاعب بأمر الدين، لافتا أن الحديث عن قضية العلمانية يجب أن يناقش في المؤتمر الدستوري.

كما طالب رجال الدين، المساهمة في رفع الوعي للشعب السوداني وشرح موضوع العلمانية بالمنطق والتبشير بالسلام.

وشدد على أن تقدم البلاد لا يتأتى إلا بالديمقراطية، مطالبا الجميع بالاتحاد وممارسة حقهم عبر صناديق الاقتراع.

وقال إن الوضع الحالي للبلاد يواجه تحديات كبيرة، داعيا القوى السياسية لتوحيد الهدف حول قضايا الوطن والانصراف عن إفشال الآخرين.