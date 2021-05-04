محمد الفلاح - تقرير أمريكي: إيران سعت لامتلاك تكنولوجيا نووية في 2020

الثلاثاء 4 مايو 2021

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن إيران سعت إلى امتلاك تكنولوجيا نووية لتطوير برنامجها، وذلك خلال عام 2020.



وأشار موقع "فوكس نيوز" الأمريكي إلى أن هذه المعلومة أكدتها استخبارات 3 دول أوروبية وهي: السويد وهولندا وألمانيا.

ولفت موقع فوكس نيوز، إلى أن جهاز الاستخبارات الهولندي أكد في تقرير له صدر في أبريل الماضي، أنه فتح تحقيقًا بشأن محاولات شبكات إيرانية الحصول على معلومات حول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أنه تم إحباط هذه المحاولات.

وحذر مسؤولان أمريكيان، الجمعة الماضي، من تعجيل العودة للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لأنه قد يؤدي لفوضى وعدم استقرار بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال كتبه السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، والمستشار السياسي مورجان أورتاجوس الذي كان يعمل متحدثا باسم الخارجية الأمريكية في الفترة من عام 2019 إلى 2021، ومنشور عبر مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.