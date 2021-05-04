شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة هيئة الأوقاف من نظير إدارة الأوقاف الخيرية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون هيئة الأوقاف الصادر برقم 209 لسنة 2020، نسبة مخصصة لهيئة الأوقاف قدرها 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من ربع الأوقاف الخيرية، وذلك وفقا للمادة رقم 17 من القانون.

ونصت المادة رقم 17 من القانون، على أن تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (15%) من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

كما نص القانون على تجنيب (10%) من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى، بعد موافقة وزير الأوقاف.

ولوزير الأوقـــاف تخصيص نســبــة (5%) من إجـمــالى الإيــرادات المحصــلة سـنـويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.