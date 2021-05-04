مصدر أمني ينفي مقتل لواء شرطة بالمعاش قبل الافطار

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة "بالمعاش" قبل إفطار أمس الإثنين، داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وسرقة مبلغ مالى.

وأكد المصدر، عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، حيث تبين من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضى وأن المجنى عليه (بالمعاش) وكان يعمل موظف سابق بإحدى الجهات الحكومية ، وتم تحديد مرتكبى الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، لافتاً إلى أن المجنى عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية.