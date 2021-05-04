غلق ٣ مقاهٍ وتحرير ٢٧ محضرا بدمياط لمخالفة إجراءات كورونا.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز دمياط، حملة على الورش والمحال التجارية والمقاهي، مساء الإثنين، لمراقبة مدى توافر التدابير الوقائية والاحترازية، ومدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

أسفرت الحملة عن غلق ٣ مقاهي في مركز دمياط، وجرى ضبط عدد من الشيش، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما جرى تحرير ٢٧ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة مالية قدرها 50 جنيها.

تأتي الحملة لضبط المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم.