مأمورية تطارد الخامس.. القبض على ٤ متهمين بالسطو على مكتب بريد الشيخ زايد "قبل الفطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط متهمين جدد بحادث السطو المسلح على مكتب بريد بمدينة الشيخ زايد ليصل إجمالي المقبوض عليهم ٤ متهمين.

وتطارد قوات الشرطة برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، متهما هاربا من خلال نشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها.

الأسبوع الماضي، تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على مكتب بريد بالحي الأول.

وكشفت معاينة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، أن ملثمين نفذوا عملية سطو مسلح على المكتب المشار إليه قبل أذان المغرب بنحو 15 دقيقة.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث رفيع المستوى ترأسه نائبه اللواء مدحت فارس وبمشاركة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والمقدم إسلام سمير توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا ضم ٥ متهمين وراء ارتكاب الواقعة بعد عملية رصد ومعانة للموقع ومواعيد وسير العمل بالمكتب قبل تنفيذ الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، ومعاونه النقيب إسلام شوق من ضبط 4 متهمين من المتورطين في الحادث.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط متهم هارب وإعادة المبلغ المستولى عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال إلى النيابة العامة