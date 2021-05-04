شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الخليج الرمضانية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إصابات كورونا في أمريكا للأسبوع الثالث والوفيات عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020
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وسائل إعلام..الجزائر تسجل 6 حالات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا
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وسائل إعلام : وفد تركي يتوجه إلى القاهرة في أول زيارة منذ 2013
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المغرب: تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في مدينة الدار البيضاء
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مصر: إغلاق تام للمتنزهات والحدائق اليوم ضمن قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا
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الاتحاد الأوروبي يقيم استخدام "فايزر" للأطفال بين عمر 12 إلى 15 سنة
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نتنياهو يقول إنه أبلغ زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت بموافقته على التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيل
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الإمارات..1769 متعافياً من "كورونا" و1772 إصابة جديدة
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الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف نجران
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إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية في سوريا
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قادة الإمارات يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
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