خسائر حوثية بـ3 محافظات يمنية.. مقتل 33 انقلابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 33 انقلابيا بصفوف مليشيا الحوثي، الإثنين، في مواجهات شرسة مع الجيش اليمني والمقاومة المشتركة في محافظات مأرب والجوف والضالع.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته ورجال قبائل مأرب استدرجت 30 عنصرا حوثيا إلى كمين محكم في جبهة "المشجح" في مديرية صرواح غربي مأرب قبل أن تحاصرهم تحت ضربات نيرانها.



وأوضح أن 23 عنصراً من مليشيا الحوثي قتلوا في الكمين المحكم منهم، فيما فرّ البقية وبينهم جرحى تاركين وراءهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

وتستمر المعارك على أشدها في محاور القتال في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غربي المحافظة النفطية.



وبحسب البيان فإن مدفعية الجيش اليمني دكّت تجمعات ومواقع الحوثيين بما فيها دوريتان كانتا تقلان تعزيزات للمليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدميرهما ومصرع من كانوا على متنهما.



وفي هذا الصدد، كبدت ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأشار البيان إلى سلسلة ضربات استهدفت عدد من التعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة للمليشيات الانقلابية في الجهة الغربية من مأرب.



وفي جبهة أخرى، دكت قوات الجيش اليمني دوريتين حوثيتين وخسائر بشرية أخرى للمليشيات في معارك طاحنة خاضتها في محور جبهة الجدافر في محافظة الجوف على الحدود الشرقية الشمالية من مأرب.



وطبقا لبيان منفصل للجيش اليمني، وصلت ”الخليج 365” نسخة منه، فإن قواته ورجال القبائل خاضوا معركة بطولية كسرت من خلالها هجوماً للمليشيا، وكبدتها قتلى وجرحى.



وأضاف البيان أن الجيش اليمني استعاد آليات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر كانت بحوزة العناصر الحوثية الإرهابية، تزامنا مع تدمير أخرى في ضربات مدفعية.



كما قتل ما لا يقل عن 10 عناصر من المليشيات الحوثية وتم تدمير دورية حوثية في معارك خاضتها المقاومة المشتركة والجيش اليمني في محافظة الضالع.



وذكر الجيش اليمني إلى أن مليشيا الحوثي لجأت عقب الهزائم المذلة على مدى الأيام الماضية في الضالع لتفجير المنازل والمدارس والانتقام من الأعيان المدنية كسياسة إرهاب لوقف تقدم المقاومة المشتركة.



وفجرت المليشيات الانقلابية عدة منازل بينها منزل الشيخ القبلي شايف ناجي سنان، ومدرسة حبيل العبدي، وفقا للبيان.

