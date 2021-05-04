بايدن سيسمح بدخول ما يصل إلى 62,500 لاجئ إلى أمريكا

واشنطن - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أنه سيرفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62500، بعد أن كان الحد الأقصى الذي فرضه سلفه دونالد ترامب يبلغ 15 ألفاً.

ويأتي هذا التغيير بعد انتقادات شديدة تعرض لها بايدن من جانب حلفائه، بسبب قراره السابق الإبقاء على القيود التي وُضعت في عهد ترامب. وقال بايدن في بيان: «إن الحد الأقصى البالغ 15 ألف شخص، لم يعكس قيم أمريكا بوصفها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم».