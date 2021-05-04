شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إيطاليا يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاثنين، أن اللاعبين الدوليين الذين تم استدعاؤهم في القائمة الأولية للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن «لجنة دعم الطوارئ الخاصة بكوفيد-19، بعد التشاور مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وبالتوافق مع وزارة الصحة، أجازت إيلاء الأولية لتلقيح اللاعبين الذين هم ضمن وفد المنتخب الإيطالي الذي سيشارك في كأس أوروبا في يونيو/حزيران».

تلقى نصف اللاعبين ال35 الذين استدعاهم المدرب روبرتو مانشيني مسبقاً للمشاركة في التجمع في 24 مايو/أيار الحالي، الجرعة الأولى في ميلانو والآخرون في روما، حيث تلقوا جميعاً لقاح فايزر/بيونتيك. أما الإداريون وأعضاء الجهاز الفني فلم يتلقوه حتى الآن.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن اللاعبين المحترفين خارج البلاد ومع روما الذي يواجه مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس، لم يحصلوا على اللقاح. وتلتقي إيطاليا مع تركيا في المباراة الافتتاحية على الملعب الأولمبي في العاصمة روما في 11 يونيو/حزيران.