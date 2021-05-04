شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش في طريق العودة إلى الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن (أ ف ب)

بات وست بروميتش ألبيون قريباً من العودة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في إنجلترا لكرة القدم، بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز الاثنين.

ويتخلف وست بروميتش بقيادة مدربه سام الاردايس بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان قبل أربع مراحل على نهاية البطولة. وغالباً ما لعب الاردايس دور المنقذ في كل مرة استلم فيها فريقاً يعاني أسفل الترتيب، علماً بأنه لم يشرف على أي فريق سقط إلى الدرجة الدنيا خلال مسيرته، لكن الفريق حقق أربعة انتصارات فقط بإشرافه في 22 مباراة مُنذ أن استلم مهمته خلفاً للكرواتي سلافن بيليتش في ديسمبر/كانون الأول.

تقدم ولفرهامبتون- الذي يعاني هذا الموسم بعد إصابة بالغة في الرأس لهدافه المكسيكي راؤول خيمينيس، وتخليه عن جناحه البرتغالي ديوغو جوتا لصالح ليفربول- بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر مهاجمه البرتغالي الشاب فابيو سيلفا، قبل أن يدرك السنغالي مبايي ديان التعادل لوست بروميتش (62). وتختتم المرحلة بلقاء بيرنلي مع وست هام لاحقاً.