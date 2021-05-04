شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج.. أبوظبي والسعودية الأفضل أداءً منذ مطلع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت أسواق الأسهم الخليجية كافة مكاسب في إبريل/ نيسان 2021، تماشياً مع حالة التفاؤل التي سادت البورصات العالمية، وعلى صعيد الأداء منذ مطلع العام تصدر مؤشرا أبوظبي والسعودية المكاسب فيما بقي المؤشر البحريني وحيداً في خانة الخسائر.

وعلى الصعيد الشهري، جاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الخليجية بتسجيل مؤشر السوق العام نمواً بنسبة 5.8 في المئة، تبعتها السعودية وقطر بمكاسب شهرية بنسبة 5.2 في المئة و4.9 في المئة، على التوالي.

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4.5 في المئة خلال الشهر، وأغلق عند أعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات ونصف السنة، الأمر الذي ساهم في تعزيز نسبة المكاسب المسجلة منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه إلى 17.8%.

وتمكنت بورصتا أبوظبي والسعودية من المحافظة على أفضل أداء على مستوى المنطقة بتسجيلهما مكاسب قاربت نسبة 20 في المئة منذ بداية العام، وتبعتهما الكويت، والتي تمكنت أيضاً من تسجيل مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 10.2 في المئة.