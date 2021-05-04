شكرا لقرائتكم خبر عن «محاكم رأس الخيمة» تفصل في جميع القضايا الجزائية لعام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت محاكم رأس الخيمة من الفصل في جميع القضايا الجزائية المسجلة في عام 2020 والبالغ عددها 3302 قضية منها 35 قضية مؤجلة لهذا العام تم إنجازها بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 100% أمام درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم خلو محاكم رأس الخيمة من جميع القضايا الجزائية وتسجيل «صفر» قضية متبقية من العام الماضي وهو ما يؤكد نجاح المبادرات التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء لتطوير المنظومة القضائية في الإمارة وجهود أعضاء السلطة القضائية في إحقاق الحق وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى والدقة في إصدار الأحكام، ما يسهم في رفع مؤشرات سعادة المتعاملين والمتقاضين. (وام)