الأمير هاري يدعو لعدالة توزيع اللقاحات

"الخليج 365" من لندن: دعا الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس، المتخلي منذ محو عام عن واجباته الملكية إلى "توزيع اللقاحات على الجميع في كل مكان".

وظهر الأمير هاري، النجل الثاني لولي العهد البريطاني جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النجوم والأسماء الشهيرة من عوالم الموسيقى والأفلام والسياسة خلال الإعلان عن حفل "Vax Live لإعادة توحيد العالم"، وهو مخصص لجهود مكافحة فيروس كورونا، وتشجيع الناس على التسجيل في برنامج توزيع اللقاحات العالمي.

وينظم الحفل أيضاً حملة من أجل الوصول العادل والمتساوي للقاح للجميع، من أجل تشجيع الدول على التبرع بجرعات زائدة وتقديم الدعم المالي لمرفق (Covax)، بدعم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وكان دوق ودوقة ساسكس هما رئيسا الحملة لهذا الحدث العالمي الفني الضخم، على الرغم من أن ميغان التي تتوقع الطفل الثاني، بقيت في المنزل.

العاملون الطبيون

وفي حديثه إلى الحشد من الضيوف الذين تم تطعيمهم فقط، أشاد الأمير هاري بالعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية في الحفل وفي جميع أنحاء العالم.

وقال: "الليلة هي احتفال لكل واحد منكم هنا، عمال الخطوط الأمامية المُلقحين من الجمهور والملايين من أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الأمير البريطاني: "لقد أمضيتم العام الماضي تقاتلون بشجاعة ونكران الذات من أجل حمايتنا جميعًا. لقد خدمتم وضحيتم، وضعتم أنفسكم في طريق الأذى، وتصرفتم بشجاعة، مدركين قسوة التكاليف التي يمكن أن تدفعوها وهي حياتكم. نحن مدينون لكم بدين لا يصدق من الامتنان. شكرًا لك."

وكان حدث الترويج للقاحات فيروس كورونا هو أول ظهور علني لهاري منذ جنازة جده الأمير فيليب في 17 أبريل والأول له في الولايات المتحدة منذ أن أجرى هو وميغان مقابلتهما الدرامية مع أوبرا وينفري في مارس الماضي.

واستضافت الحفل سيلينا غوميز، الذي سيبث يوم السبت المقبل 8 مايو 2021 حيث تضمن عروضاً موسيقية لجنيفر لوبيز، وإدي فيدر من بيرل جام، وفو فايترز، وجي بالفين وغابرييلا سارمينتو ويلسون المعروفة بـH.E.R.

وجمع الحدث التبرعات لـ "كوفاكس"، التي تعمل على توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما تم سماع رسائل حول المساواة في اللقاحات من الضيوف بما في ذلك بن أفليك وديفيد ليترمان وغايل كينغ وجيمي كيميل وشون بين.

مشاركة بايدن

كما التزم الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بالظهور بشكل خاص من خلال شراكة Global Citizen مع مبادرة We Can Do This في البيت الأبيض، والتي تشجع الإجراءات بما في ذلك ارتداء الأقنعة.

وقبل الحفل الموسيقي، أصدر دوق ودوقة ساسكس بيانًا قالا فيه: "على مدار العام الماضي، عانى عالمنا من الألم والخسارة والصراع معًا. والآن نحتاج إلى التعافي والشفاء معًا".

وأضافا: "لا يمكننا ترك أي شخص خلفنا. سنستفيد جميعًا، وسنكون جميعًا أكثر أمانًا، عندما يكون لدى الجميع وفي كل مكان إمكانية متساوية للحصول على اللقاح".

وخلص بيان هاري وميغان إلى القول: "يجب أن نتابع التوزيع العادل للقاحات، وبالتالي، استعادة الثقة في إنسانيتنا المشتركة. لا يمكن أن تكون هذه المهمة أكثر أهمية أو أكثر أهمية من الآن".