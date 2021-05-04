القبض مجددا على والي الفلوجة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، الاثنين، القبض على «والي الفلوجة» خلال عملية استخباراتية، بالتعاون مع جهاز «الأسايش» - استخبارات إقليم كردستان العراق. وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن «مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى «أبو علي الجميلي»، ما يسمى «والي الفلوجة» والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية». وأضافت أن «الجميلي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005، وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية»، وكان محكوما بالسجن 15 عاما، قبل أن يفرج عنه في عام 2011، بعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة، وهرب إلى سورية.



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